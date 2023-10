Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut loc intr-o intersecție din Capitala. Becali a avut un șoc atunci cand o tanara a intrat cu mașina direct in bara din spate a bolidului pe care il conducea. Gigi Becali a ales sa nu coboare din mașina pentru a verifica pagubele, ci a ramas neclintit la volan in așteptarea Poliției.…

- Un suspect, acuzat ca ar fi distribuitor de droguri, din Onești, a intrat cu mașina in duba Poliției și ar fi ranit patru polițiști de la Biroul de Combaterea Crimei Organizate Brașov, informeaza Brasov.net. La data de 13 septembrie a.c., forțele de poliție din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații…

- Guvernul francez a facut joi apel la calm in urma mortii unui baiat de 16 ani, care, aflat pe motocicleta, s-a ciocnit cu o masina de politie pe o sosea de langa Paris si a murit, relateaza Reuters.Procurorii au declarat ca investigheaza acuzatiile politiei potrivit carora adolescentul nu a oprit…

- Prinții Robertei au mers, miercuri, la Brigada Rutiera București, pentru a fi audiați. Potrivit HotNews.ro, audierile in cazul lor sunt facute in Capitala pentru a nu fi necesara deplasarea acestora la Constanța, acolo unde se deruleaza ancheta.„In sfarșit, ancheta a intrat in linie dreapta și speram…

- Un aradean de 32 de ani a provocat,astazi, un accident pe DN 57, in localitatea Orsova, județul Meheedinți. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției municipiului Orșova. Un barbat de 32 de ani, din Arad, conducea un autoturism pe DN 57. El a pierdut controlul volanului și a parasit…

- Un turist german care vizita Danemarca la volanul propriei mașini a ramas fara autoturism, care a fost confiscat de poliție dupa ce un radar instalat pe o mașina speciala l-a surprins circuland cu 102 km/h peste limita legala. Identificat in trafic inca in Danemarca la trei zile dupa infracțiune, șoferul…

- O mașina de serviciu a Poliției de Frontiera a luat foc. Incidentul a avut loc in seara zilei de ieri, in jurul orei 21:00, in timpul desfașurarii unei misiune de serviciu in raza localitații Bulboaca, raionul Briceni. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri. In urma incendiului nimeni nu…

- O mașina a ars complet pe autostrada A4, langa Schmolln sambata seara. Șoferul, un roman, a fost grav ranit. A trebuit sa fie transportat cu un elicopter de salvare la o clinica speciala, transmite portalul de știri al Poliției germane.Romanul a vrut sa salveze bagajele din mașina lui care ardea pe…