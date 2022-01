VIDEO O jurnalistă din Turcia, plasată în arest preventiv pentru "insultă adusă preşedintelui" Jurnalista turca Sedef Kabas a fost arestata si plasata în detentie preventiva, sâmbata, pentru ''insulta adusa presedintelui'', dupa ce ea a citat la televiziune un proverb considerat ca vizându-l pe presedintele Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP, Reuters si DPA, potrivit Agerpres.

''Exista un proverb foarte celebru, potrivit caruia capul încoronat devine mai întelept. Dar vedem ca acest lucru nu este adevarat. Boul nu devine rege intrând în palat, dar palatul devine staul'', a declarat vineri jurnalista, una extrem… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

