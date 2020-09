VIDEO | O bătrână în papuci îl bate cu mătura pe un membru al trupelor fidele președintelui din Belarus. Noua tactică a protestatarilor Forțele de ordine din Belarus au arestat duminica, 13 septembrie, peste 400 de persoane in timpul protestelor impotriva președintelui țarii, a anunțat Ministerul de Interne de la Minsk. Aproximativ 150.000 de oameni au ieșit in strada pentru a protesta impotriva regimului celui care conduce țara de 26 de ani și care a fost reales prin frauda, pe 9 august. Noi imagini impresionante de la manifestațiile care reunesc barbați și femei, tineri ori batrani au fost difuzate pe rețelele sociale.De mai bine de o luna, trupele fidele președintelui Lukașenko aresteaza manifestanții pașnici, pe care ii urca… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Svetlana Tihanovskaia și Veronika Țepkalo, doua dintre femeile care au dus o campanie de succes impotriva lui Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului, au fost nevoite sa paraseasca țara. Maria Kolesnikova, a treia membra a campaniei, este reținuta de autoritațile de la Minsk și nimeni nu știe…

- Statele Unite sunt „pregatite” sa impuna sancțiuni țintite impotriva persoanelor implicate in abuzurile și reprimarea violenta a protestatarilor din Belarus, a declarat Secretarul de stat american Mike Pompeo. Totodata s-a declarat profund ingrijorat de relatarile ca una din liderele protestelor anti-prezidențiale,…

- Se agața cu disperare de bastonul forțelor de ordine, dar polițiștii anti-revolta nu au mila și ii rup steagul. Sunt imagini din timpul demonstrației de la Minsk, de miercuri, 26 august, impotriva lui Alexandr Lukașenko, președintele belarus acuzat ca a fraudat alegerile pentru a-și conserva puterea.…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a petrecut aproape o luna pastrand o tacere profunda in legatura cu evenimentele din Belarus, dar a vorbit, in sfarșit, despre aceasta intr-un interviu surpriza, inregistrat in noaptea de 26 august și difuzat pe 27 august de canalul de televiziune moscovit Rusia 1 (Россия…

- "Multumesc, am spus ce aveam de spus, acum puteti striga demisia", a afirmat Lukasenko la finalul discursului, vizibil enervat. Lukasenko a ajuns la fabrica MZKT cu elicopterul. Acolo sute de protestari au fluturat drapelul rosu si alb al opozitiei si au scandat sloganuri ostile, transmite…

- Primul lider al Belarusului independent care a ajutat la monitorizarea ruperii URSS a spus, duminica, ca președintele Alexandr Lukașenko este puternic zguduit de cea mai mare încercare de înlaturare a sa de la putere în 26 de ani, dar ca acesta reușește sa reziste cu sprijinul Kremlinului,…

- Germania, care detine în prezent Presedintia Consiliului UE, a propus luni Uniunii Europene sa analizeze posibilitatea de a impune noi sanctiuni asupra Belarusului, dupa scrutinul prezidential si actiunile de reprimare, informeaza agentia de presa Reuters, potrivit Mediafax.Uniunea Europeana…

- Opozanta belarusa Svetlana Tihanovskaia a cerut duminica, ziua alegerilor prezidentiale, sa se garanteze un scrutin onest, dupa o campanie marcata de ascensiunea surprinzatoare a acestei rivale a presedintelui Aleksandr Lukasenko si de un val de represiune, relateaza agențiile AFP și Agerpres.„Vreau…