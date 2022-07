Stiri pe aceeasi tema

Directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, a cerut Chinei și a altor economii din Grupul celor 20 sa accelereze reducerea datoriilor pentru un numar tot mai mare de țari puternic indatorate, avertizand ca, in caz contrar, s-ar putea declanșa o "spirala descendenta" daunatoare, scrie Reuters.

Regiuni extinse din Sydney se aflau duminica dimineata sub ape, dupa ce ploile torentiale care au cazut in cel mai mare oras al Australiei au provocat inundatii severe in zonele cu altitudini mai joase din anumite suburbii, unde nivelul apei a ajuns pana la 1,5 metri, informeaza DPA si AFP.

Incidente au izbucnit intre fermieri si politie marti seara in Tarile de Jos, pe fondul protestelor impotriva unui plan guvernamental de reducere a emisiilor de azot ce prevede inclusiv o reducere majora a efectivelor de animale, potrivit presei olandeze, transmite miercuri AFP.

Echipa Red Bull l-a suspendat pe pilotul de rezerva Juri Vips, dupa ce acesta a folosit un limbaj rasist in timpul unui stream pe o platforma de gaming, informeaza bbc.com, potrivit news.ro.

Arheologii olandezi efectueaza sapaturi in jurul unui templu roman ce dateaza din urma cu aproape 2.000 de ani si care a fost gasit aproape intact in sudul Tarilor de Jos, a anuntat luni Agentia nationala olandeza pentru patrimoniu cultural, citata de DPA.

Traficul rutier este oprit total, vineri dupa-amiaza, pe DN 1, la Azuga, din cauza unui accident rutier in urma caruia doua persoane au fost ranite.

Tarile din intreaga lume se confrunta cu un risc de recesiune adus de razboiul din Ucraina, spune Banca Mondiala, anunța mediafax.

O cantitate record de aproximativ 62 de milioane de barili de petrol din Uralii rusești se afla in prezent blocata pe vapoarele aflate pe mari: comercianții incearca sa gaseasca cumparatori pentru petrol, dar nimeni nu este dispus sa cumpere in condițiile cerute de ruși, scrie marți Reuters.