Video - O australiancă a furat un camion cu 10.000 de gogoși O australianca a furat un camion plin cu 10.000 de gogoși. Camionul parcase pentru alimentare cu benzina, iar femeia a sarit la volan și a disparut. Conform Poliției, camionul oprise pentru a alimenta cu combustibil la periferia orașului Sydney, cand o femeie in varsta de 28 de ani a urcat la volan și a fugit cu „prada” proaspat coapta, relateaza ndtv. Detectivii au gasit vehiculul abandonat intr-o parcare din suburbii, dupa mai bine de o saptamana Femeia a fost arestata joi, iar poliția a declarat ca ea va fi acuzata de luarea unui camion fara acordul proprietarului. Poliția a… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

