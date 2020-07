Stiri pe aceeasi tema

- O nunta a unei verisoare a Simonei Halep, desfasurata pe terasa unui restaurant din Constanta, cu participarea a circa 200 de persoane, a fost oprita duminica seara de politisti si jandarmi pentru ca nu erau respectate masurile de prevenire a raspandirii COVID-19.

- Imagini revoltatoare cu Ministrul de Interne al Romaniei in plina pandemie de coronavirus. Marcel Vela a fost surprins la o nunta cu sute de persoane, incalcand toate regulile de distantare sociala impuse de autoritati. Nunta cu sute de persoane, in varf de munte In weekend-ul care tocmai a trecut,…

- Politistii din Jibou au desfasurat, miercuri, 8 iulie a.c., in intervalul orar 09.00-12.00, o actiune pentru prevenirea faptelor anti sociale, dar si pentru siguranta cetatenilor. In acest context au fost aplicate 17 sanctiuni contraventionale, dintre care patru la Legea 55/2020, doua la Legea 61/1991…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) instrumenteaza 33 de dosare deschise pe durata starii de urgenta, prejudiciul reclamat ridicandu-se la cateva sute de milioane de lei. Procurorul-sef al DNA, Crin Nicu Bologa, a precizat ca sunt vizate ”persoane importante” din institutiile cu rol in achizitiile…

- Un numar de 568 de dosare penale au fost intocmite pana in prezent, prin structurile abilitate ale MAI, pentru savarsirea infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal, informeaza miercuri Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit sursei…

