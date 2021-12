VIDEO Nuanţa Lila Very Peri, aleasă culoarea anului 2022 ​Pantone Color Institute a anuntat joi ca &"Lila, 17-3938 Very Peri&" a fost aleasa culoarea anului 2022, fiind o nuanta de violet apropiata de albastru, a carei prezenta stimuleaza &"inventivitatea si creativitatea&".



&"Demonstrând încrederea lipsita de griji si o curiozitate îndrazneata care încurajeaza spiritul creativ, intriganta culoare Lila 17-3938 Very Peri ne ajuta sa îmbratisam acest peisaj al posibilitatilor si sa ne deschidem în fata unei noi viziuni si sa ne rescriem vietile&", au declarat reprezentantii institutului într-un mesaj publicat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pantone Color Institute a anuntat joi ca ‘Lila, 17-3938 Very Peri’ a fost aleasa culoarea anului 2022, fiind o nuanta de violet apropiata de albastru, a carei prezenta stimuleaza ‘inventivitatea si creativitatea’, relateaza EFE. ‘Demonstrand increderea lipsita de griji si o curiozitate indrazneata care…

- Pantone Color Institute a anuntat joi ca "Lila, 17-3938 Very Peri" a fost aleasa culoarea anului 2022, fiind o nuanta de violet apropiata de albastru, a carei prezenta stimuleaza "inventivitatea si creativitatea", relateaza EFE. "Demonstrand increderea lipsita de griji si o curiozitate indrazneata…

- Culoarea anului 2022: Pantone 17-3938 Very Peri este o nuanța dinamica de albastru, cu un subton de roșu violet viu, ce imbina fidelitatea și constanța albastrului cu energia și entuziasmul roșului, a transmis Institutul Pantone.Pantone 17-3938 Very Peri este culoare noua, ce nu exista deja in catalogul…

- Actrita Anya Taylor-Joy, protagonista miniseriei "Queen's Gambit", a fost aleasa noua ambasadoare a firmei de lux franceze Dior, care si-a reinnoit imaginea cu ajutorul mai multor reprezentante ale cinematografiei internationale, relateaza luni EFE. Alegerea lui Anya Taylor-Joy ca imagine…

- Rochia de mireasa este mai mult decat un simplu articol vestimentar. Aceasta marcheaza un moment simbolic din viața unei femei și, totodata, una dintre cele mai frumoase zile din viața unui cuplu. Mireasa trebuie sa se simta perfect in rochia ei și sa straluceasca. Indiferent ca este vorba despre o…

- Un raport recent al Institutului de Studii Fiscale (IFS) sugereaza ca promoția din 2020 va avea dificultați la absolvirea unei facultați datorita schimbarilor puternice ce au loc la nivel mondial din... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In ultima vreme tot auzim ca trebuie sa ne protejam ochii impotriva luminii albastre cand lucram la calculator și aflam din ce in ce mai mult despre cunoscuți ca poarta ochelari pentru calculator. Cat e mit, cat e adevar științific, cat e marketing? Suntem cu toții de acord ca toate aceste ecrane care…

- Hanorace, joggeri, pantaloni de trening, tricouri, adidasi si alte seturi sport dama continua sa fie uniforma la moda si in acest sezon. Pandemia a schimbat modul in care ne imbracam, facand din moda confortabila un must-have. Mai intai am inceput sa cautam haine confortabile pentru a lucra de acasa,…