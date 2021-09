Stiri pe aceeasi tema

- Noul presedinte iranian Ebrahim Raisi a declarat marti ca este in favoarea unor negocieri pentru salvarea acordului international privind programul nuclear iranian, negocieri intrerupte de la alegerea sa in iunie, daca ''obiectivul final este ridicarea tuturor sanctiunilor opresive'',…

- Liderul suprem iranian Ali Khamenei l-a acuzat sambata pe presedintele american Joe Biden ca are aceleasi cerinte de la Teheran ca predecesorul sau Donald Trump in chestiunea dosarului nuclear iranian, relateaza AFP. Afirmatiile ayatollahului Khamenei survin in contextul in care Occidentul,…

- Fostul presedinte american, Donald Trump, a estimat duminica ca succesorul sau la Casa Alba, Joe Biden, ar trebui sa demisioneze ca urmare a victoriei talibanilor in Afganistan, dar si pentru gestionarea defectuoasa a altor dosare, precum cel al pandemiei, informeaza AFP. "Este timpul…

- Noul presedinte iranian Ebrahim Raisi a avertizat - intr-o convorbire la telefon cu omologul sau francez Emmanuel Macron, care l-a sunat sa-l indemne sa reia ”rapid negocierile - ca orice discutie cu privire la Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian este necesar sa respecte ”drepturile”…

- Noul presedinte iranian Ebrahim Raisi a declarat vineri ca este dispus ca continue negocierile pentru a resuscita acordul nuclear din 2015, cu conditia ca ele sa duca la ridicarea sanctiunilor americane, relateaza dpa. "Vom saluta si vom sustine orice initiativa diplomatica care va duce la…

- SUA au cerut joi noul presedinte iranian Ebrahim Raissi sa revina ''rapid'' la negocierile privind dosarul nuclear iranian suspendate in ultimele saptamani, relateaza AFP. "Pentru noi, aceasta este o prioritate urgenta", a declarat presei purtatorul de cuvant al diplomatiei…