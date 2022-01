Stiri pe aceeasi tema

- Pentru actualele modele cu zero emisii ale companiei, in special pentru EQC și EQS, Mercedes-Benz colaboreaza cu furnizori precum ZF sau Valeo-Siemens. De la aceștia din urma, constructorul german de automobile achiziționeaza motoarele electrice ale navei amiral cu zero emisii. Potrivit lui Markus Schaefer,…

- Grupul Daimler, care in curand va fi redenumit Mercedes-Benz, a anuntat in 2021 planuri de a investi peste 40 de miliarde de euro pana in 2030 pentru a depasi Tesla pe piata de masini integral electrice, care includ construirea a opt fabrici de baterii. Din 2025, toate noile sale platforme de vehicule…

- Grupul Daimler, care in curand va fi redenumit Mercedes-Benz, a anuntat in 2021 planuri de a investi peste 40 de miliarde de euro pana in 2030 pentru a depasi Tesla pe piata de masini integral electrice, care includ construirea a opt fabrici de baterii. Din 2025, toate noile sale platforme de vehicule…

- Daimler AG si partenerul sau chinez BYD Co Ltd au semnat un acord de transfer al actiunilor, menit sa restructureze societatea lor mixta din China, Denza, care produce vehicule electrice, transmit DPA si Reuters. Daimler a precizat ca-si va reduce la 10% participatia detinuta la Denza, in timp de BYD…

- Autoritatea de reglementare a sectorului auto din Germania a aprobat sistemul de conducere semiautonoma al Mercedes-Benz, creand conditiile ca divizia grupului Daimler sa inceapa sa ofere sistemul Drive Pilot la nivel international, transmite Reuters, citat de news.ro Sistemul extrem de automatizat…

- Constructorul auto francez Renault a primit o lovitura dura, dupa ce organizația European New Car Assessment Programme (NCAP) a atribuit un rating zero modelului Renault Zoe, iar Dacia Spring a primit o singura stea, dupa noul protocol de testare care a devenit standard pentru Europa. “Renault era odata…

- Mercedes Sustaineer este cea mai noua mașina care iși propune sa fie o alternativa ecologica pentru transportul de marfa. Conceptul creat de Daimler nu doar ca iși extinde autonomia cu panouri solare, dar și sporește calitatea aerului din imprejurimi. Mercedes Benz face progrese importante cand vine…

- Toate pietele importante s-au contractat in luna septembrie, cele mai mari scaderi avand loc in Italia (-32,7%), Germania (-25,7%), Franta (-20,5%) si Spania (-15,7%). In primele noua luni, inmatricularile de autoturisme noi in UE au crescut cu 6,6%, la 7,5 milioane de unitati. Cele mai mari cresteri…