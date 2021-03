Secretarul de stat american Antony Blinken a afirmat duminica intr-un interviu acordat CNN ca finalizarea gazdoctului Nord Stream 2 depinde, in fond, de constructorii acestuia, in pofida faptului ca Washingtonul i se opune, relateaza Reuters. Intrebat daca SUA pot face ceva pentru a opri proiectul gazoductului, Blinken a spus ca "la urma urmelor depinde de cei care vor sa-l construiasca si sa-l finalizeze". "Am vrut doar sa ne asiguram ca opozitia noastra fata de conducta este bine inteleasa", a precizat secretarul de stat. Miercuri, Antony Blinken l-a atentionat pe omologul sau german Heiko…