Stiri pe aceeasi tema

- Maria Ilioiu nu rateazE nici o ocazie sE se mai pozeze in ipostaze fierbin:i, cu care nEuce"te min:ile bErba:ilor. Recent, ro"cata a fEcut publicE o pozE cu ea din pat. Ea purta un body sumar, ro"u, care ii lEsa la vedere formele voluptoase ale ispitei, in special partea posterioarE. Lenjeria animal…

- DupE ce s-a tot speculat cE fostul concurent de la ~Insula Iubirii, CEtElin, s-ar fi despErtit de logodnica sa, Nico, ispita Nicoleta a reactionat! SE fie oare fotografiile postate cu subinteles? Va exista o impEcare intre cei doi?

- Ediția de astazi a emisiunii ”Totul pentru dragoste”, moderata de Mirela Vaida și difuzata de la ora 14.00, la Antena 1, va avea ca tema femeile care accepta rolul de amanta, subiect ce va fi dezbatut atat de specialiști, dar și de femei care au avut de-a face cu infidelitatea intr-o forma sau alta.

- Catrinel Menghia, alEturi de un bErbat celebru. Nu vE dezvEluim incE despre cine este vorba, ci vE dEm cateva indicii. Este tanEr, frumos xi este iubit de milioane de femei din intreaga lume. Este cantEret, iar cand urcE pe scenE creeazE nebunie in jurul sEu. A venit chiar xi in Romania in urmE cu doi…

- Pe ea o stie o tara intreaga dupa ce a participat la "Insula Iubirii", dar nici prin minte nu-ti trece cum arata sora Nicoletei Dragne. Frumoasa blondina are o sora cu care se mandreste si are si de ce.