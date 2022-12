O noua inregistrare video distribuita pe rețelele de socializare arata cum un grup de 12 soldați ruși a fost spulberat de o lovitura a artileriei ucrainene dupa ce s-au adapostit intr-o casa in care credeau ca sunt in siguranța. Inregistrarea video de peste doua minute arata cum soldații ruși se indreapta cat se poate de relaxați spre o cladire folosita probabil pe post de cazarma sau baza de operațiuni, fara a parea a avea niciun fel de indiciu ca sunt in pericol. Twelve Russian soldiers came from the front line and gathered to rest in one of the private houses somewhere near Bakhmut. One accurate…