VIDEO Navodari: Imagini spectaculoase cu demolarea cosului de fum de la Uzina Termoelectrica Midia

- Rompetrol Energy, societatea responsabila de constructia centralei de cogenerare de pe platforma Petromidia, anunta demolarea prin implozie controlata a cosului de fum din incinta Uzinei Termoelectrica Midia, in data de 18 iunie.Pe fondul pregatirilor tehnice, necesare actiunii programate la ora 18:00,…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a postat noi imagini cu operatiunea de montare a platformei pe care se vor lansa cablurile de sustinere la podul suspendat de la Braila. Constructia va lega regiunile istorice Moldova, Muntenia si Dobrogea si va fi cel mai scump pod din Romania construit vreodata.

- Ministrul Transporturilor Catalin Drula a distribuit pe pagina sa de Facebook imagini de pe santierul drumului expres Craiova-Pitesti in zona traversarii peste Olt, calificandu-le drept spectaculoase. ”Imagini spectaculoase de pe santierul drumului expres Craiova-Pitesti in zona traversarii…

- Daca la Miercurea Ciuc sfintirea bucatelor din ziua de Paste a dat un exemplu de civilizatie, Brasovul l-a urmat si l-a dus la un nivel superior: credinciosii s-au organizat singuri in noaptea de Inviere si au pastrat distanta la catedrala din Piata Sfatului

- Totul s-a intamplat in Parcul Național Pilanesberg din Africa de Sud. Ghidul Rodney Nombekan a vazut un leopard care a ieșit sa vaneze zebre și antilope, care iși potoleau setea langa un lac. Pradatorul s-a apropiat pana aproape de paricopitate și a incercat sa le atace. Antilopele Gnu s-au dispersat…

- Lucrarile la drumul expres care ocoleste orasul Giurgiu si ajunge direct in vama cu Bulgaria ar putea fi finalizate pana la sfarsitul acestui an, anunta Asociatia Construim Romania (ASCORO) care a facut publice si primele imagini cu santierul si modul in care avanseaza lucrarile.