- Intre 10 și 28 ianuarie Germania va gazdui a 16-a ediție a Campionatului European de handbal rezervat echipelor masculine, competiție la care printre cele 24 de echipe se regasește și naționala Romaniei. Tricolorii debuteaza contra Austriei, pe 12 ianuarie, de la ora 19:00, intr-un meci care conteaza…

- Romania debuteaza vineri la Campionatul European masculin de handbal din Germania și va intalni Austria de la ora 19:00 . Extrema dreapta a naționalei, constanțeanul Ionuț Nistor povestește pentru GSP cum a fost perioada de pregatire pentru turneul final și ce crede ca poate realiza Romania la EURO…

- Nationala masculina de polo a Romaniei a obținut al doilea succes consecutiv in Grupa D a Campionatului European din Croația, dupa ce a surclasat reprezentativa similara a Sloveniei cu scorul de 13-5. Dupa ce a invins Țarile de Jos cu 12-8, naționala masculina de polo a Romaniei a trecut și de Slovenia,…

- Naționala de handbal masculin a Romaniei a caștigat ultimul meci de pregatire dinaintea Campionatului European, scor 29-19 in fața Bosniei. Campionatul European de handbal masculin este programat intre 10 și 28 ianuarie 2024, in Germania.Romania face parte din grupa B la Campionatul European de handbal…

- Romania a fost invinsa de Cehia cu scorul de 13-12, vineri, in meciul sau de debut in Grupa C a Campionatului European de polo pe apa feminin 2024, gazduit de orașul olandez Eindhoven. Tricolorele, care au condus cu 5-2 si 8-5, au pierdut dupa un gol incasat cand mai erau patru secunde de joc, marcat…

- Nationala Romaniei a fost invinsa de Germania cu scorul de 24 22 9 12 , joi seara, la Herning Danemarca , in Grupa a III a principala a Campionatului Mondial de handbal feminin, care are loc in Danemarca, Norvegia si Suedia, conform Agerpres.roTricolorele au iesit din cursa pentru sferturile de finala…

- Campionatul European din 2024 mai are doar trei necunoscute: echipele care se vor califica din play-off-ul Nations League. Chiar și așa, componența celor patru urne pentru tragerea la sorți programata pe 2 decembrie la Nyon, in Elveția, este cunoscuta, iar presa internaționala a inceput deja sa faca…

- Nationala de fotbal a Romaniei s-a calificat la EURO 2024, dupa ce a invins echipa Israelului cu scorul de 2-1 (1-1), sambata seara, pe Pancho Arena din Felcsut (Ungaria), in penultimul sau meci din Grupa I a preliminariilor. Romania, care avea nevoie de un punct pentru a se califica, va fi pentru a…