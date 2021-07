Stiri pe aceeasi tema

- 18 iulie este ziua in care, la Jocurile Olimpice din 1976, de la Montreal, Nadia Comaneci schimba istoria gimnasticii, primind nota 1:00. Era, de fapt, 10 și reprezenta perfectiunea fetitei de 14 ani si jumatate din Onesti. In 2018 si in 2019, la Bucuresti, Fundatia „Nadia Comaneci” a marcat momentul…

- Evenimentul se va derula la ora 11.00, in parcul orașului de pe Trotuș și va face parte din cea de-a treia ediție a manifestarii „Nadia Sports Experience- Pașaport pentru sport” organizata de Fundația „Nadia Comaneci”, CSM Onești și Primaria Onești. „Lansarea are o simbolistica aparte”, a marturisit…

- “Olimpiada Nadia Comaneci”, asa a denumit presa internationala editia de la Montreal a Jocurilor Olimpice de vara din 1976. Gratie evolutiei sale exceptionale, sportiva noastra a fost recunoscuta drept vedeta incontestabila a acestor Jocuri. 18 iulie 1976 este momentul cel mai stralucitor al sportului…