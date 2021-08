MTV a anuntat nominalizarile pentru editia din 2021 a galei Video Music Awards. Justin Bieber are cele mai multe selectii, sapte la numar, in timp ce Megan Thee Stallion are 6 nominalizari. Printre artiștii cu cele mai multe nominalizari se numara și Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Giveon, Lil Nas X si Olivia Rodrigo (cate 5 nominalizari fiecare). Show-ul VMA revine la New York si va fi transmis live din Barclays Center duminica, 12 septembrie, in peste 180 de tari, ajungand in peste 400 de milioane de case. Emisiunea va fi difuzata simultan pe CMT, Comedy Central, Logo, MTV2, Nickelodeon,…