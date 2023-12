Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un oraș din Romania intersectiile vor fi controlate de un sistem inteligent de monitorizare al traficului, similar cu cel implementat in marile capitale ale lumii. Printre altele, acest sistem va putea surprinde și soferii care incalca regulile de circulatie.

- Astazi, reprezentanții municipalitații buzoiene au participat la recepția parțiala a proiectului „Sistem inteligent de trafic management și monitorizare bazat pe soluții inovative de eficientizare și reducere a poluarii in Municipiul Buzau”. Proiectul cu finanțare europeana in valoare de 5.5 milioane…

- Proiectul este propus a fi amplasat in extravilanul comunei Nicolae Balcescu, parcela A 633 11, titularul fiind Monsson SRL fosta Monsson Alma SRL .Monsson SRL, fosta Monsson Alma SRL, a primit raspuns de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, cu privire la investitia din comuna constanteana…

- Consiliul Județean Vrancea, impreuna cu Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Sud-Est, a organizat in perioada 21 – 22 noiembrie 2023, lucrarile Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Sud-Est 2021-2027. In cadrul sesiunilor de dezbateri din cele doua zile au fost trasate cele mai importante…

- Valoarea investitiei este de 1,4 milioane de lei si se propune a fi finalizata in 36 de luni. New Estetic Dent SRL a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta memoriul de prezentare cu investitia imobiliara pe care o propune in judetul Constanta. Este vorba de "Construire hotel Sth P 4E terasa…

- Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Federal al Austriei cu privire la implementarea Convenției privind cooperarea polițieneasca in Europa de Sud-Est. Semnarea Acordului va fi un pas important in dezvoltarea colaborarii polițienești moldo-austriece…

- Primul sistem „Kiss & Ride” din Piatra-Neamț va fi implementat la cladirea in care iși desfașoara cursurile elevii Școlii Gimnaziale Nr. 5 (cladirea fostei Școli Normale, strada Gavril Galinescu, nr. 11). Acest sistem presupune un refugiu (sau un culoar) de debarcare, respectiv imbarcare, pe unde parinții…

- Camioanele vor fi cantarite in mers, in Portul Constanța, iar acolo unde este depașita capacitatea de incarcare va fi emisa o alerta. Masura are in vederea fluidizarea traficului.Un sistem de cantarire dinamica și de masurare a dimensiunilor pentru autocamioane va fi implementat in Portul Constanța,…