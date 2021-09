Motiunea de cenzura a fost citita, ieri, in sedinta comuna a Camerei Deputatilor cu Senatul. Nici de aceasta data, scandalul nu a lipsit de la plen. Vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Roman a confiscat microfonul de la prezidiu si a fost evacuat de catre parlamentarii AUR. In plin scandal, USR-PLUS a cerut respectarea calendarului pentru votul motiunii de cenzura dar PSD si PNL au reusit sa blocheze din nou demersul acestora. Dezbaterea si votul motiunii de cenzura sunt in continuare blocate in Parlament. Sedinta de ieri a celor doua camere ale Parlamentului pentru citirea motiunii…