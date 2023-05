VIDEO. Moscova lansează un nou atac asupra Kievului. Alertă de raid aerian în toată Ucraina Rusia a lansat marți, 9 mai, aproximativ 15 rachete de croaziera asupra capitalei Ucrainei, al doilea atac in tot atatea zile, sistemele de aparare antiaeriana doborandu-le pe toate, au declarat oficiali ucraineni, dupa ce au fost lansate alerte de raid aerian in toata țara, transmite Hotnews.ro . „Ca și pe front, planurile agresorului au eșuat”, a declarat Serghei Popko, șeful administrației militare a orașului Kiev, pe canalul de Telegram. 15 out of 15 cruise missiles were destroyed over Kyiv in the morning – Kyiv Regional Military Administration. #Kyiv #Ukraine #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/NowBHeBMcY… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

