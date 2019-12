Stiri pe aceeasi tema

- Principalul opozant al Kremlinului, Alexei Navalnîi, a a acuzat miercuri autoritațile ca i-au "rapit" unul dintre colaboratori, care a fost arestat dupa o percheziție și a fost trimis imediat în Arctica, pentru satisfacerea stagiului militar, scrie AFP."Au spast ușa…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a fost condamnat luni de un tribunal din Moscova impreuna cu organizatia sa anticoruptie la plata a 88 milioane de ruble (circa 1,2 milioane de euro) daune-interese pentru o societate controlata de un om de afaceri apropiat Kremlinului, informeaza…

- Fundatia principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a fost desemnata miercuri drept 'agent al strainatatii', a anuntat Ministerul Justitiei rus, o masura care permite o supraveghere sporita a acesteia, potrivit AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Fundatia de combatere a coruptiei…

- Aleksandr Gabasev, retinut in septembrie si trimis in regiunea sa natala Iakutia, a fost declarat 'iresponsabil de actiunile sale din cauza unor tulburari mintale', in urma unei expertize medicale, potrivit unui comunicat al organizatiei de aparare a drepturilor omului 'Pravozascita Otkratki'. Conform…