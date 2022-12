Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – Sau cel putin asta sustine conducerea institutiei, intr-un comunicat de presa plin de lamuriri, dupa declarațiile presedintelui Romeo Dunca, referitoare la blocarea activitaților AquaCaraș de catre Direcția Silvica Caraș-Severin! Lamuririle au aparut in urma publicarii articolului „Cum…

- Peste 30.000 de pomi de Craciun sunt oferiti spre vanzare de catre Regia Nationala a Padurilor – Romsilva pentru sezonul sarbatorilor de iarna. Preturile pornesc de la 15 lei pentru un pom de Craciun specia molid cu inaltimea de pana in 1,3 metri si ajunge la 35 de lei. Peste 30 de mii de pomi de Craciun…

- Regia Nationala a Padurilor (RNP) - Romsilva scoate la vanzare in acest an aproape 31.000 de pomi de Craciun, iar preturile pornesc de la 15 lei pentru specia molid si ajung la 35 de lei pentru cei din specia brad, a declarat, miercuri, Bodgan Boghian, sef serviciu in cadrul Directiei Comerciale…

- ”Volumul de lemn pus pe piata de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva pana la finalul acestui an a fost suplimentat cu 500.000 de metri cubi, propunerea directorului general al Romsilva, Daniel Nicolaescu, fiind aprobata de Consiliul de Administratie in sedinta din 10 octombrie. Astfel, fata de un…

- Romania ofera Republicii Moldova lemne de foc, sub forma unui ajutor necesar in toamna anului 2022 și in iarna dintre anii 2022 și 2023. Aceasta decizie a fost anunțata de premierul Nicolae Ciuca la inceputul ședinței de Guvern de miercuri, 5 octombrie 2022. Romania ar urma sa livreze Republicii Moldova…

- Maramureșenii apeleaza acum la lemnul de foc pentru a se incalzi la iarna speriați de facturile la gaz care se anunța a veni in iarna care urmeaza. Deja vanzarile la lemn de foc la Direcția Silvica Maramureș au intrecut orice așteptari, oamenii cerand in continuare lemne de foc. De altfel, directorul…

- Regia Nationala a Padurilor - Romsilva a transmis, miercuri, ca va suplimenta volumul de lemn pentru foc destinat populației, astfel incat sa se poata acoperi cererea pentru aceasta resursa.

- Regia Nationala a Padurilor – Romsilva va suplimenta cu 500.000 de metri cubi volumul de lemn pentru industrie, dar va majora si cantitatile de lemn pentru foc destinat populatiei, a anuntat miercuri Romsilva. Directorul general al RNP – Romsilva, Daniel Nicolaescu, a dispus, in cadrul unei videoconferinte…