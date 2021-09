VIDEO | Momentul în care o cisternă plină cu vin se răstoarnă pe DN76 Momentul in care o cisterna se rastoarna in mers pe DN76, intre Deva și Brad, a fost surprins de camera de bord a unui sofer, potrivit Antena3.ro. Incidentul a avut loc vineri dimineata pe DN76, in zona Dealu Mare intre Deva și Brad, acolo unde o cisterna care transporta vin s-a rasturnat in mers. Potrivit presei locale, barbatul care conducea autocisterna, un cetațean polonez in varsta de 29 de ani, a derapat urmare neadaptarii vitezei in curba. Camera de bord a unui alt sofer a surprins momentul in care cisterna s-a rasturnat in afara parții carosabile, capul-tractor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

