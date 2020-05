Stiri pe aceeasi tema

- 7 persoane au fost ranite miercuri, dupa o coliziune intre doua tramvaie 7 persoane au fost ranite miercuri, dupa o coliziune între doua tramvaie în zona Sura Mare din Bucuresti, informeaza IGSU. Potrivit Brigazii Rutiere, conducatorul unui tramvai de pe linia 7, care…

- Din primele relatari de la fața locului șapte persoane au fost ranite, trei dintre acestea necesitand transport de urgența la spital. Practic, vatmanul unuia dintre tramvaie a schimbat macazul și a intrat pe contrasens lovindu-se cu un alt tramvai care circula regulamentar. La fața locului s-au deplasat…

- Doua tramvaie s-au ciocnit violent azi in București, in sectorul 4, in zona Eroii Revoluției. Cel puțin 9 persoane sunt ranite. La intersecția Soșeaua Olteniței – Giurgiului, tramvaiele 11 și 7 s-au lovit puternic, intr-un accident care are urmari serioase. Din primele informații, se pare ca macazul…

- Accident rutier intre doua tramvaie, in apropierea Cimitirului Bellu din Capitala. Este vorba de doua tramvaie de pe liniile 7 si linia 11 care s-ar fi lovit din cauza unui macaz defect. Conform pompierilor militari sapte persoane au fost ranite usor.

- Șapte persoane persoane au fost ranite dupa ce doua tramvaie s-au ciocnit in zona Șura Mare, pe Șoseaua Olteniței.Conform Brigazii Rutiere, vatmanul tramvaiului 7, care circula dinspre Șoseaua Olteniței catre Șoseaua Giurgiului, nu a schimbat macazul, astfel ca s-a ciocnit cu tramvaiul 11 care circula…

- Doua tramvaie s-au ciocnit in Capitala, in zona Șura Mare. In urma coliziunii, cel puțin 7 persoane au fost ranite, iar conform primelor investigații medicale au suferit leziuni minore.La fața locului au ajuns 4 ambulanțe SMURD și o autospeciala pentru victime multiple.

- Directia Control Intern din cadrul IGPR a deschis o ancheta in urma scandalului izbucnit dupa ce trei persoane au refuzat termoscanarea la intrarea intr-un supermarket din Capitala. Toti agentii care au participat la interventie sunt anchetati pentru a se stabili daca a fost respectata procedura. Politistii…

- Un accident rutier, in care au fost implicate doua mașini, a avut loc, vineri seara, in Capitala, in urma acestuia o persoana avand nevoie de ingrijiri medicale, au declarat, pentru MEDIAFAX, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) București.Conform sursei citate, accidentul…