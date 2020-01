Stiri pe aceeasi tema

- ''Iranul nu a castigat vreodata un razboi, dar niciodata nu a pierdut o negociere'', a scris vineri pe Twitter presedintele american Donald Trump in prima sa reactie dupa ce aviatia SUA l-a ucis la ordinul sau pe generalul iranian Qassem Soleimani intr-un raid asupra aeroportului…

- Generalul iranian Qassem Soleimani, șeful forțelor de elita Quds, ucis intr-un raid american la Bagdad, pregatea o "acțiune de anvergura" amenințand "sute de vieți americane", a afirmat vineri șeful diplomației americane Mike Pompeo, relateaza AFP. In timp ce Iranul amenința SUA ca se va razbuna, președintele…

- Asasinarea tintita a generalului iranian Qassem Soleimani, emisarul Republicii Islamice Iran in Irak, intr-un raid american reprezinta "o escaladare periculoasa in violenta", a declarat vineri presedinta Camerei Reprezentantilor, democrata Nancy Pelosi, informeaza AFP, dpa si Reuters. "America - si…

- Generalul iranian Qassem Soleimani (foto: telegraph.co.uk) Generalul iranian Qassem Soleimani și Abu Mahdi al-Muhandis, cel mai important comandant al poliției irakiene, au fost uciși, vineri, pe aeroportul din Bagdad, intr-un atac aerian comandat chiar de președintele Donald Trump, transmite Reuters,…

- Generalul iranian Qassem Soleimani și Abu Mahdi al-Muhandis, cel mai important comandant al poliției irakiene, au fost uciși, vineri, pe aeroportul din Bagdad, intr-un atac aerian comandat chiar de președintele Donald Trump, transmite Reuters, citat de G4Media . Pentagonul a transmis ca atacul a avut…

- ​Secretarul american al apararii Mark Esper a declarat joi ca exista indicii ca Iranul sau fortele pe care le sprijina ar planifica noi atacuri, informeaza Reuters, citat de Agerpres. „Exista câteva indicii ca ei ar planifica noi atacuri, nu este nimic nou, am vazut deja aceasta…

- Trupele americane au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea care a patruns in perimetrul Ambasadei SUA de la Bagdad, in cursul protestului fața raidurile aeriene americane care au vizat o grupare militanta susținuta de Iran. Trump acuza Teheranul și amenința cu represalii. Fluturand steaguri…

- Generalul a refuzat luni, intr-o conferinta de presa in care a oferit detalii despre operatiune, sa dezvaluie numele cainelui, pentru ca acesta ”se afla in continuare in teatrul de operatiuni”. El a precizat ca nu vrea ”sa difuzeze, pentru moment, fotografii sau numele cainelui sau oricui altcuiva,…