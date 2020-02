Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de pasageri s-a rupt in doua pe Aeroportul Internațional Sabiha Gokcen din Istambul, Turcia. Momentul in care avionul Pegasus care a iesit de pe pista si s-a rupt in bucati a fost filmat. Aparatul Boeing 737-800 s-a rupt in trei bucati si a luat foc. Trei persoane au murit, iar alte 179 au…

- Numarul persoanelor ucise in accidentul de avion de miercuri seara de la Istanbul a crescut la trei, a anuntat joi ministrul turc al sanatatii, Fahrettin Koca, citat de Reuters, dpa si AFP. Cei trei, toti cetateni turci, au murit la spital, iar alti 179 de oameni au fost raniti din cei 183 aflati la…

- UPDATE – Cel putin 52 de persoane au fost ranite miercuri, cand un avion de linie s-a rupt in trei si a luat foc dupa o iesire de pe pista pe aeroportul international Sabiha Gokcen din Istanbul, au anuntat autoritatile locale turce, relateaza AFP si Reuters. ‘Ambulantele noastre au transportat 52 de…

