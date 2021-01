VIDEO Momentul arestării lui Navalnîi Criticul Kremlinului, Alexei Navalnîi, a fost reținut duminica de poliția rusa la controlul pașapoartelor, dupa ce s-a întors în Rusia din Germania, pentru prima data dupa ce a fost otravit în vara, scrie Reuters.



Задержание Алексея pic.twitter.com/q3mq4VZgBG — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 17, 2021



, Alexei Navalnîi, a ajuns duminica la Moscova, dupa ce avionul sau a fost redirecționat în ultimul moment spre aeroportul Șeremetievo (nordul Moscovei), deși ar fi trebuit sa aterizeze pe Vnukovo.



