- Accidentul teribil care a avut loc, marti seara in Ungaria, a ingrozit o tarE intreagE. NouE persoane xi-au pierdut viata, dupE ce xoferul microbuzului in care se aflau a fEcut un live pe Facebook xi a pierdut atentia volanului.

- Horoscopul zilei de 31 martie vine cu vesti si noutati pentru toate zodiile. Pentru unii nativi se anunta vesti importante in dragoste, pentru altii in cariera, iar altora li se dau sfaturi pentru sanatate. Ce trebuie sa stiti pentru fiecare zodie veti afla in continuare din horoscopul realizat de astrologul…

- Dan Bursuc este considerat regele manelistilor. Celebrul impresar reprezinta numeroși artiști, motiv pentru care caștiga pe masura. Invitat la un post TV, barbatul a fost sincer și a dezvaluit cat caștiga lunar. Conform propriilor afirmații, Dan Bursuc iși rotunjește veniturile, in fiecare luna, cu…

- Rapperul DMX a fost condamnat, miercuri, la un an de inchisoare, dupa ce a pledat vinovat in procesul in care era acuzat ca nu a platit taxe in valoare de 1,7 milioane de dolari, informeaza Reuters.El a primit sentinta din partea judecatorului Jed Rakoff din Manhattan. DMX, pe numele sau real…

- Liderul de la Paris a declarat ca planul "ambitios, clar" se va axa pe Zona euro, insa va acoperi si alte chestiuni cheie, precum migratia si securitatea. Mai rezervata, Merkel, aflata in prima sa vizita la Paris dupa realegerea in functia de cancelar, a subliniat ca Franta si Germania "nu au mereu…

- Momentul verdictului pentru Vlad Cosma! Fostul deputat PSD, care a generat scandalul înregistrarilor folosite ca pretext pentru propunerea de revocare a Laurei Codruța Kovesi, așteapta pronunțarea magistraților de la Curtea Suprema.

- De asemenea, potrivit unui comunicat oficial, Tariceanu i-a spus lui Timmermas, care face o vizita la Bucuresti, "ca Parlamentul Romaniei acorda o deosebita atentie protejarii si promovarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor in fata institutiilor" si ca "se urmareste ca institutiilor…