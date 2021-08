VIDEO Momentele exploziilor din Kabul și panica de pe străzi Atacurile cu bomba de joi de la aeroportul din Kabul au venit dupa ce SUA și mai multe state europene au avertizat ca zona ar putea fi ținta unui atac. Cu toate acestea, mii de persoane au ramas în continuare lânga porțile aeroportului sperând ca vor putea parasi statul capturat de talibani. Numarul persoanelor decedate s-ar ridica la peste 60, iar cel al raniților la peste 140, dar aceste cifre sunt așteptate sa creasca.



Prima explozie de la Kabul care a avut loc la poarta Abbey a aeroportului



Video of the Kabul explosion near the airport. Reported 13 dead… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

