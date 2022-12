Stiri pe aceeasi tema

- Relatiile dintre Moscova si Washington vor ramane proaste indiferent de rezultatele alegerilor de la mijlocul mandatului din SUA, a afirmat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza AFP si Reuters.

- Liderul republicii ruse Cecenia, Ramzan Kadirov, a recunoscut ca a suferit pierderi importante in randul luptatorilor sai din Ucraina dupa un atac de artilerie lansat de trupele ucrainene, relateaza dpa. „Douazeci si trei de luptatori au murit si 58 au fost raniti”, a scris Kadirov joi seara pe canalul…

- Propagandistii putinisti si expertii militari rusi, care sunt tot mai ingrijorati de avansul armatei ucrainene in Donbass, propun masuri disperate, precum bombardarea intensiva a Ucrainei cu bombe neghidate in orase sau chiar lovirea unor baze din statele membre NATO ce ar antrena trupe ucrainene, printre…

- La cateva ore dupa ce Rusia a lansat atacuri aeriene pe scara larga in Ucraina, cele doua natiuni s-au duelat in Adunarea Generala a Natiunilor Unite, inainte de un vot probabil in aceasta saptamana privind condamnarea sau nu a demersului Moscovei de a anexa regiuni partial ocupate din Ucraina, transmite…

- Un oficial rus instalat in Ucraina a sugerat ca ministrul apararii al președintelui Vladimir Putin ar trebui sa ia in considerare posibilitatea de a se sinucide din cauza rușinii infrangerilor din razboiul din Ucraina, o insulta publica uimitoare la adresa celor mai inalte cadre ale Rusiei. Dupa mai…

- Un oficial rus instalat in Ucraina i-a disprețuit joi pe generalii Moscovei și a sugerat ca ministrul Apararii ar trebui „sa se impuște” din cauza eșecurilor din conflictul ucrainean, intr-o mustrare publica extrem de rara la adresa liderilor de la Kremlin, relateaza Reuters . Dupa mai mult de șapte…

- Infrangerea suferita de armata rusa la Liman, un oraș cheie din estul Ucrainei, a revoltat cațiva aliați ai președintelui Vladimir Putin, care și-au impus parerea fața de situația de pe teren. Spre deosebire de imaginea perfecta pe care Kremlinul incearca sa o transmita despre armata sa, liderul cecen,…

- Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), un grup de reflecție cu sediul la Washington, a declarat ca armata rusa, in starea sa actuala, este aproape sigur ca nu este capabila sa opereze pe un camp de lupta nuclear, chiar daca, din punct de vedere istoric, și-a antrenat unitațile pentru a face acest…