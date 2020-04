Stiri pe aceeasi tema

- S-a stins pentru a intra in Eternitate, domnul prof. Victor Renea, fost director al Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea. A continuat, cu daruire, ca director al bibliotecii, destinul celor care au pus bazele acestei instituții in orașul și județul nostru, dandu-i o noua perspectiva și o…

- RUSINE ZIARUL DE VRANCEA! RUȘINE pentru ca dintr-o antipatie evidenta fața de conducerea spitalului (la o simpla cautare pe Google se poate vedea cu ușurința ca nu exista articol despre spital fara sa fi strecurat macar o invectiva la adresa managerului) și probabil din lipsa de ocupație nu faceți…

- O femeie din municipiul Focsani este suspecta ca ar fi infectata cu Coronavirus. Femeia s-a intors din nordul Italiei, zona afectata grav de coronavirus, iar de la intoarcere se afla in izolare la domiciliu. „La nivelul județului Vrancea, persoanele care au calatorit in zonele de risc, sunt in numar…

- La nivelul județului Vrancea, persoanele care au calatorit in zonele de risc, sunt in numar de 268 cu recomandarea de izolare la domiciliu 14 zile, fara simptomatologie specifica. Aceste persoane vor fi monitorizate zilnic de catre medici epidemiologi. Nu sunt persoane aflate in carantina in spațiile…

- La nivelul judetului Vrancea, situația persoanelor care au calatorit in zonele de risc este urmatoarea: sunt un numar de 120 de persoane cu recomandarea de izolare la domiciliu 14 zile, fara simptomatologie specifica. Aceste persoane vor fi monitorizare zilnic de catre medici epidemiologi. Nu sunt persoane…

- La nivelul județului Vrancea, situația persoanelor care au calatorit in zonele de risc este urmatoarea: 31 persoane cu recomandarea de izolare la domiciliu 14 zile, fara simptomatologie specifica. Aceste persoane vor fi monitorizate zilnic de catre medici epidemiologi. Nu sunt persoane aflate in carantina…

- COMUNICAT DE PRESA La nivelul județului Vrancea, situația persoanelor care au calatorit in zonele de risc este urmatoarea: sunt un numar de 19 persoane cu recomandarea de izolare la domiciliu 14 zile, fara simptomatologie specifica. Aceste persoane vor fi monitorizare zilnic de catre medici epidemiologi.…

- COMUNICAT DE PRESA, DSP Vrancea a pus in aplicare metodologia de supraveghere a infectiei umane cu noul coronavirus(COVID-19). Azi la sediul DSP Vrancea,a avut loc o sedinta de lucru cu toti medicii epidemiologi din judet. S-a analizat situatia epidemiologica la nivelul jud. Vrancea si procedurile de…