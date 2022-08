VIDEO. Mocănița din Bucovina a fost scoasă de pe șine după ce o șoferiță nu s-a asigurat Plina cu turiști, mocanița Huțulca din Bucovina a fost scoasa de pe șine dupa impactul cu o mașina. Accidentul s-a petrecut, marți, pe drumul comunal 176 din comuna Moldovița, dupa ce o femeie aflata la volanul unui autoturism in care se afla și un copil a patruns in drumul principal dintr-o curte laterala, fara a […] The post VIDEO. Mocanița din Bucovina a fost scoasa de pe șine dupa ce o șoferița nu s-a asigurat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Locomotiva Mocaniței Huțulca de la Moldovița a deraiat marți la pranz de pe șine, dupa ce a intrat in coliziune cu un autoturism, relateaza Monitorul de Suceava . Accidentul s-a petrecut pe drumul comunal 176 din comuna Moldovița, dupa ce o femeie aflata la volanul unui autoturism in care se afla și…

