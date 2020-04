Stiri pe aceeasi tema

- Este mare sarbatoare in a treia zi de Paște in platoul Acces Direct. Daca pana acum Sorin Ovidiu Balan și Mara Banica au fost vazuți doar pe fotoliu, comentand anumite subiecte, iata ca astazi s-au ridicat și au incins ringul de dans.

- Viorel Stegaru și a lui Vulpița au fost parodiați, luni, in cea de-a doua zi de Paște, la „Acces Direct”. Veronica și-a batut soțul, ca sa ii bage mințile-n cap. Mirela Vaida a intrat in joc.

- Viața Vulpiței și a lui Viorel Stegaru este presarata de multe scandaluri! Ultimul a avut loc marți seara, chiar in platoul emisiunii Acces Direct, dupa ce Veronica a vazut o filmare in care, de fața cu ea, Viorel ii punea mana pe san dansatoarei Emy. Aceasta scena a fost live, pe Facebook.

- Pentru ca stiau ca vor avea un oaspete de seama, Veronica si Viorel de la Acces Direct s-au trezit dis-de-dimineata si s-au apucat de gatit! Oaspetele era nimeni altcineva decat Mara Banica, asa ca cei doi soti au vrut sa ii pregateasca clatite, ca sa o impresioneze.

- Totul a inceput in urma cu peste o luna, atunci cand Veronica Stegaru a lipsit de acasa si i-a spus sotului ca a fost sechestrata si violata. Ulterior s-a dovedit ca totul a fost doar o minciuna a "Vulpitei". De atunci si pana in prezent, viata Veronicai si a sotului ei se deruleaza in direct, sub…

- Membrii Consiliului National al Audiovizualului (CNA) si telespectatorii au criticat dur emisiunea „Acces Direct“, difuzata de Antena 1, pentru modul in care ii exploteaza pe sotii Veronica (cunoscuta drept „Vulpita“) si Viorel Stegaru, punandu-i in situatii degradante.

- Ce face faima din om! De cand a devenit o mica vedeta a televiziunii, Vulpița parca a devenit un alt om! Acest lucru a fost observat de Mara Banica, care a remarcat cat de mult s-a transformat de-a lungul aparițiilor sale la „Acces Direct”. Așa se face ca a luat-o iar la rost pe Veronica, in plin scandal…

- Veronica sustine in continuare ca nasul sau a incercat sa o violeze. Tanara de 22 de ani a povestit din nou, pe indelete, clipele tragice prin care a trecut atunci cand cel care urma sa ii fie parinte spiritual ar fi vrut sa o agreseze. In timp ce o ruda din partea nasilor isi exprima varianta proprie…