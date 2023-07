Intr-un interviu acordate Agerpres , Mircea Geoana, secretarul general adjunct al Aliantei Nord-Atlantice a a afirmat ca decizia Aliantei Nord-Atlantice privind alocarea a minim 2% pentru Aparare poate fi o sansa de renastere a industriei din acest domeniu pentru Romania si regiunea din care face parte. “Este un summit cu un puternic efect transformator. Toate deciziile pe care le-am luat au in ele un profund element de transformare, ceea ce si pentru Romania este o veste buna, pentru toata Alianta este o veste foarte buna. In primul rand, transformarea planurilor noastre de aparare. Nu am mai…