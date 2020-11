Stiri pe aceeasi tema

- Economia mondiala a fost grav afectata de criza de sanatate, care a blocat sectorul serviciilor, multi oameni fiind ingrijorati ca isi vor pierde locurile de munca, in timp ce guvernele se confrunta cu cresterea datoriilor. FMI a prognozat in iunie o contractie de 4,9% a economiei mondiale in 2020,…

- Fonduri europene de pana la doua miliarde de euro ar trebui sa intre in economia Romaniei in urmatoarele sase luni, a afirmat, marti, intr-o dezbatere de specialitate, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos. "In urmatoarele sase luni, din estimarile pe care le avem, ar trebui sa intre in economia…

- Investitiile nete realizate in economia nationala au crescut cu 1,5% in primul semestru, fata de semestrul 1 din 2019, la 41,596 miliarde lei, a anuntat miercuri Institutul National de Statistica (INS). Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat, miercuri, dupa ce INS a anuntat ca investitiile…

- "In trimestrul II 2020 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 23,509 miliarde lei, in crestere cu 0,4%, comparativ cu trimestrul II 2019. In semestrul I 2020 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 41,596 miliarde lei, in crestere cu 1,5%, comparativ cu semestrul…

- INS: Investitiile nete in economie au crescut cu 1,5%, in primul semestru. Cel mai mare avans, in construcții Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 41,596 miliarde de lei, in primul semestru din 2020, in crestere cu 1,5%, comparativ cu semestrul I 2019, arata datele provizorii…

- Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 41,596 miliarde de lei, in primul semestru din 2020, in crestere cu 1,5%, comparativ cu semestrul I 2019, arata datele provizorii publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS). Astfel, in semestrul I 2020, comparativ cu semestrul…

- Cifrele sunt cuprinse in Proiectia principalilor indicatori macroeconomici 2020 - 2021, varianta de vara 2020, publicata recent de CNSP. Tot pentru anul urmator este estimata o revenire a consumului, care va creste cu 5,1%, fata de o scadere de 0,8% in acest an. Investitiile (formarea bruta de capital…

- Giovani Lo Celso iși spulberase adversarii pana in acel moment. Televiziunea din Argentina și-a lansat un canal dedicat fenomenului esports, așa ca nu putea sarbatori acest moment decat cu un turneu de FIFA. Vedetele acestuia au fost 3 dintre internaționalii „pumelor”, anume Giovani Lo Celso, de la…