- Compania Virgin Galactic, infiintata de miliardarul britanic Richard Branson, a anuntat vineri ca a primit aprobarea din partea Administratiei Federale a Aviatiei (Federal Aviation Administration - FAA) din Statele Unite pentru a trimite oameni in spatiu, punand astfel presiune asupra rivalilor sai…

- O noua petiție lansata pe platforma Change.org solicita cat se poate de politicos ca fondatorul Amazon și Blue Origin, Jeff Bezos, sa ramana in spațiu pentru totdeauna dupa ce decoleaza la bordul rachetei cu echipaj al companiei sale luna viitoare. Petiția a strans deja peste 14.500 de semnaturi din…

- Jeff Bezos va zbura in spațiu luna viitoare, impreuna cu fratele sau, Mark, a anunțat luni fondatorul Amazon pe contul sau de Instagram. Cei doi frați vor zbura in prima cursa cu echipaj uman a navei spațiale, New Shepard, construita de Blue Origin, compania lui Jeff Bezos. „De cind aveam cinci ani,…

- Anuntul de luni ca Jeff Bezos (Amazon) va calatori in spatiu cu primul echipaj al companiei Blue Origin scoate in evidenta obsesia pe care unii miliardari o au de a porni in cucerirea spatiului, o idee impartasita si de Elon Musk (Tesla) sau de Richard Branson (Virgin), relateaza EFE. Cel mai bogat…

