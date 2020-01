Stiri pe aceeasi tema

- Un vulcan din Filipine a degajat un nor urias de cenușa, ceea ce a determinat autoritațile sa ordone evacuarea a aproximativ 8.000 de persoane care locuiesc in apropiere, transmite BBC, potrivit Mediafax.Norul de cenusa provenit de la vulcanul Taal, situat la sud de capitala Manila, s-a ridicat…

- Vulcanul Taal, aflat in apropiere de Manila, capitala arhipelagului Filipine, a trecut duminica printr-un episod de eruptie freatica, aruncand pana la 1 kilometru in atmosfera coloane de aburi si cenusa si determinand autoritatile sa evacueze mii de oameni din localitatile apropiate de vulcan, transmite…

- Alerta in Filipine din cauza eruptiei vulcanului Taal, situat in apropiere de Manila. Un nor urias de cenusa s-a format deasupra craterului. Autoritatile locale au precizat ca aproximativ sase mii de oameni, printre care si cateva zeci de turisti, au fost evacuati.

- A fost panica, miercuri seara, in urma unui incendiu izbucnit intr-un bloc din Galați. 20 de persoane au fost evacuate din cladire și alte șase au fost transportate la spital, dupa ce un brad de Craciun a luat foc intr-o garsoniera, relateaza Mediafax.Pompierii au fost alertați sa intervina miercuri…

- Institutul American de Geofizica (USGS) a anuntat ca seismul s-a produs la 06:32 ora locala (10:32 GMT) la Guayanilla, in sudul acestei insule din Caraibe, insa cutremurul a fost resimtit in cea mai mare parte a teritoriului, devastat deja de uraganele Irma si Maria in 2017, inclusiv in capitala…

- Pompierii au evacuat, luni, 25 de persoane dintr-un bloc unde a izbucnit un incendiu la un apartament in care au ars mai multe materiale combustibile si s-a degajat foarte mult fum, informeaza ISU Dambovita.Cinci persoane au primit asistenta medicala la fata locului, dar au refuzat transportul la spital,…

- Aproape 800 de persoane au fost evacuate dintr-o fabrica din Timisoara vineri seara, in urma unui apel la 112 ca in incinta acesteia ar fi amplasate trei bombe artizanale, anunta Politia Timis. „IPJ Timis...

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Timis, Aurora Voicila, a declarat pentru News.ro ca alarma a fost data, vineri seara, iar la fata locului s-au deplasat numeroase forte. "Am fost sesizati de catre un barbat cu privire la faptul ca la o fabrica din Timisoara sunt amplasate…