VIDEO Mii de oameni au protestat la Viena față de măsurile de restricție / Austria, la al treilea lockdown Mii de oameni au marșaluit prin centrul Vienei, sâmbata, în semn de protest fata de restrictiile decise de guvern în contextul pandemiei de COVID-19, scrie Reuters.

Manifestanții - mulți fara maști - au scandat și au afișat mesaje precum "Kurz trebuie sa plece&".





Austria, o țara cu 8,9 milioane de locuitori, se afla la al treilea lockdown, fiind deschise doar magazinele esențiale. De la debutul pandemiei, Austria a raportat aproape 390,00 de cazuri de COVID-19 și aproape 7.000 de decese.

