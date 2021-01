Stiri pe aceeasi tema

- O audiere preliminara in vederea unui eventual proces judiciar contra fostului ministru italian de interne Matteo Salvini a fost amanata, au relatat sambata media italiene, citate de dpa, potrivit AGERPRES. Salvini, liderul partidului de extrema dreapta Liga, este acuzat ca in august 2019…

- O audiere in care urma sa compara premierul israelian Benjamin Netanyahu, prevazuta pentru saptamana viitoare in cadrul procesului intentat contra sa pentru coruptie, a fost amanata din cauza carantinei instituite pentru a limita raspandirea noului coronavirus, a anuntat vineri politia israeliana,…

- Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu transmite luni ca PNL a devenit „omul de tinichea din politica romaneasca” dupa ce DNA cere urmarirea penala a fostului ministru al Mediului, liberalul Costel Alexe, pentru luare de mita si instigare la delapidare. Citește și: Urmeaza debarcarea Avocatului…

- DNA cere Procurorului General sa il sesizeze pe președintele Iohannis pentru incuviințarea urmaririi penale impotriva lui Costel Alexe, fost ministru liberal al Mediului, care ar fi cerut pentru firma unui apropiat 22.000 de tone de tabla in schimbul alocarii cu titlu gratuit al unor certificate de…

- Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, dat pe surse ca ministru de Interne in Guvernul Florin Cițu, a declarat sambata ca vrea sa iși duca pana la capat mandatul de eurodeputat și ca il susține pe Marcel Vela, dar nu exclude, totuși, funcția de ministru: „Ma duc unde-mi cere țara”. Citește și: Numele…

- Cel putin cinci migranti si-au pierdut viata miercuri in naufragiul ambarcatiunii lor in Mediterana, in pofida interventiei navei umanitare Open Arms, care a salvat 100 de persoane, informeaza AFP, citand organizatia neguvernamentala cu acelasi nume, potrivit Agerpres.Salvatorii au trebuit…

- Procurorii DNA cer ridicarea imunitații parlamentare a deputatului Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatații in Guvernul Ponta, pentru a putea fi cercetat intr-un dosar in care este acuzat de trafic de influența și luare de mita.