McDonald's China a confirmat ca testeaza biciclete pe care clientii pot pedala in timp ce mananca dupa ce un video filmat intr-unul dintre restaurantele sale a devenit viral pe internet, relateaza UPI.

In imaginile aparute recent pe social media poate fi vazuta o femeie care sta pe o bicicleta cu saua lata in timp ce mananca un hamburger intr-un McDonald's, iar compania a confirmat ca bicicletele au fost instalate ca locuri pentru clienti in localuri din Guangdong si Shanghai.

McDonald's China sustine ca bicicletele fac parte din initiativa companiei "Upcycle for Good", care isi…