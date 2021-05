Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au trimis in judecata opt persoane acuzate de camata, santaj si alte infractiuni. Inculpatii percepau dobanzi de 20% pe luna, iar cei care nu puteau plati erau amenintati si santajati. Gruparea a fortat o tanara sa se prostitueze si a retinut toate incasarile acesteia. Procurorii…

- O alta grupare de traficanți de droguri a fost destruturta astazi de oameii legii. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Buzau impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul SCCO Buzau au efectuat un numar de 13 percheziții…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Iasi au dispus retinerea unui barbat in varsta de 44 de ani, pentru savarsirea infractiunii de trafic de minori, informeaza Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa…

- In 2019, patru angajati ai Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate BCCO Constanta la momentul mediatizarii cauzei , acuzati ca ar fi torturat un investigator sub acoperire in statiunea Mamaia, au fost condamnati defintiv.IntroProcurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul DCCO au efectuat un numar de opt percheziții domiciliare, astazi, pe raza județelor Alba, Hunedoara și Bacau, intr-o cauza vizand destructurarea…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Iasi si Biroul Teritorial Vaslui au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a trei inculpati si masura controlului judiciar fata de alti doi pentru savarsirea infractiunii de trafic…