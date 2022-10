Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a ținut sa clarifice situația stirii false știre falsa aparuta in cursul zilei de marți. Mai multe site-uri au scris ca David și-ar fi achiziționat un ”bolid de lux”. Multiplul campion la inot neaga toate aceste informații pe pagina sa de Facebook și spune ca nu are nici permis și nici…

- Inspectorii RAR Vaslui au avut parte zilele trecute de o surpriza placuta. Un impatimit al mașinilor a recondiționat un vehicul marca Dacia 500 Lastun și a adus-o pentru omologare.„Lastun! Dacia 500 Lastun. O mașina readusa la viața, una dintre puținele care au avut acest noroc, a fost fotografiata…

- Dacia continua seria conceptelor si vine cu Manifesto, un off-roader de 3,6 metri lungime, proiectat pentru expeditii si care, desi nu va fi construit in versiune de serie, anunta noua viziune a marcii. Manifesto este al cincilea concept Dacia, iar din serie este primul care nu anunta un model de…

- O femeie in varsta de 63 ani a fost accidentata mortal, sambata seara, in timp ce incerca sa traverseze prin loc nepermis drumul european E85, in afara localitatii Tetcani, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Sambata seara, in jurul orei 21.00, polițiștii din Dragomirești au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca in fața unui magazin se afla o femeie cazuta pe jos. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au identificat o femeie de 78 de ani din oraș. Din verificarile efectuate, polițiștii au…

- O femeie in varsta de 39 ani a fost ranita dupa ce masina in care se afla a intrat intr-un copac, in noaptea de duminica spre luni, in localitatea Garcina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- O femeie a fost transportata in stare grava la spital, duminica, dupa ce a intrat cu autoturismul pe care il conducea intr-un copac de pe marginea DN 25, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Carmela Boldrini, fiica unui fost senator italian, a fost salvata de un grup de muncitori romani dupa ce mașina sa a luat foc, relateaza „La Provincia". Mașina ei, un Chevrolet 2500 diesel, a luat brusc flacari in timp ce era oprita la un semafor din orașul Bagnolo Mella din provincia Brescia din nordul…