Stiri pe aceeasi tema

- Trei copii au fost raniti si au ajuns la spital, miercuri dupa-amiaza, dupa ce mama lor a pierdut controlul autoturismului in care se aflau, iar masina s-a izbit de un cap de pod, pe un drum judetean din Arges, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in crestere sedinta de miercuri, cu tranzactii in valoare de 5,231 de milioane de lei (1,058 milioane de euro) inregistrate dupa 30 de minute de la debutul operatiunilor, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Tarile in curs de dezvoltare trebuie sa-si consolideze rapid sectoarele financiare, a afirmat marti Banca Mondiala, avertizand ca accelerarea inflatiei, ratele dobanzilor si nivelurile alarmante ale problemelor datoriei ar putea declansa o reactie globala in lant nemaivazuta de generatii, transmite…

- Peste 80% din capacitatile mari de cazare din municipiul Sighisoara au fost inchise din cauza preturilor foarte mari la energie, care au dus la triplarea cheltuielilor de intretinere in aceasta iarna, majoritatea trimitand tot personalul in somaj tehnic. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Medicii din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures au intervenit, marti, pentru salvarea mainii unui copil mai mic de 2 ani. Acesta a ajuns la spital cu mana prinsa intr-o masina de tocat, trei degete fiind cvasiamputate, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Dupa producatorii de medicamente, producatorii de alimente si retaileri, a venit randul benzinarilor din Turcia sa resimta efectele deprecierii lirei cu 44% si ale exploziei inflatiei care a urmat, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Un copil in varsta de cinci ani si mama lui au fost raniti, marti seara, intr-un accident rutier petrecut in municipiul Constanta, iar echipajul SMURD trimis sa le acorde ingrijiri medicale a fost lovit de o masina, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, marți, la Antena 3, dupa ce Curtea Constituționala a declarat neconstituționala ordonanța care impunea obligativitatea purtarii maștii de protecție in aer liber, ca ramane in picioare textul de lege care prevede obligativitatea purtarii maștii in spații…