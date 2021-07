Premierul britanic Boris Johnson i-a indemnat duminica pe britanici sa fie precauti si sa se autoizoleze atunci cand li se spune, intr-un mesaj video lansat in ajunul ridicarii majoritatii restrictiilor anti-COVID-19 in Anglia, relateaza Reuters.



"Va rog, va rog, va rog, fiti precauti", a cerut Johnson in inregistrarea video postata pe Twitter.

Boris Johnson: “We did look briefly at the idea [of the pilot test scheme] but I think it’s far more important that everybody sticks to the same rules.”



Looked at briefly? Until the u-Turn we were told that was the…