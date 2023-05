Stiri pe aceeasi tema

- Marcela Paladi, tinara care a ramas fara picioare in urma unui grav accident rutier produs pe Viaduct a mers pentru prima data dupa mai multe luni. Marcela se afla acum in Germania, unde trece un curs de reabilitare in care invața sa mearga din nou. Tinara a publicat fotografii la story pe Instagram,…

- Un copil de patru ani și-a pierdut viața, iar alte patru persoane sunt date disparute, dupa ce o barca supraincarcata s-a rasturnat in raul Mureș, din județul Timiș, Romania. Tragicul incident s-a produs duminica seara. In ambarcațiune se aflau 12 persoane, șapte dintre acestea au reușit sa iasa la…

- Marcela Paladi, tanara de 25 de ani care a ramas fara picioare in urma accidentului de pe viaduct, a plecat in Germania pentru a primi proteze de ultima generație. Cel puțin așa reiese din ultima postare facuta de fata pe o rețea de socializare Amintim ca accidentul in urma caruia Marcela Paladi a ramas…

- Procurorii cer o pedeapsa de 4 ani și 8 luni de inchisoare, in penitenciar de tip deschis, pentru șoferul Gheorghe Begu, care a lasat-o pe Marcela Paladi fara picioare, acestea fiindu-i amputate in urma unui accident grav . De asemenea, procurorii solicita ca șoferului sa-i fie anulat dreptul de a conduce…

- Sapte oameni au murit intr-un accident horror produs pe o autostrada din zona orasului Bad Langensalza, in Germania. Cinci dintre victime erau prieteni si au murit intr-o masina care a luat foc dupa impact.

- Marcela Paladi, tinara care a ramas fara picioare in urma unui accident rutier cumplit, produs in capitala, a postat un mesaj pe rețelele de socializare. In ciuda nenorocirii, aceasta scrie ca iși dorește sa traiasca. Totodata, tinara a cerut ajutor pentru a putea face fața cheltuielilor necesare pentru…

- Minciuna are picioare scurte: Ce pedeapsa a primit un barbat din Alba, care a incercat sa „ajute” un prieten in instanța Minciuna are picioare scurte: Ce pedeapsa a primit un barbat din Alba, care a incercat sa „ajute” un prieten in instanța Un barbat din Alba s-a ales cu noua luni de inchisoare cu…