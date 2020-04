Stiri pe aceeasi tema

- *Prescura va fi distribuita vineri si sambata; credinciosii vor trece pe declaratie numele bisericii din zona Ministerul Afacerilor Interne vine in sprijinul Bisericii Ortodoxe si va ajuta Patriarhia pentru ca Lumina sa ajunga la credinciosi in noaptea de Paste.”Astazi am semnat alaturi de Preafericitul…

- Acces intre 07.00 și 17.00, cu precizare in declarație! Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, precizari despre regulile de Paști: vineri și sambata, langa biserici se va distribui painea sfințita. La cateva ore dupa ce președintele Klaus Iohannis a anunțat prelungirea cu inca 30 de zile a starii…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a susținut marți seara o declarație de presa in care a anunțat mai multe reguli pentru organizarea sarbatorilor pascale. Cele mai importante declarații ale ministrului Vela: A fost semnat un acord cu prefericitul Daniel, pentru stabililrea unor acțiuni comune…

