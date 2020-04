Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca atacul la adresa majoritatii parlamentare venit de la presedintele Klaus Iohannis a fost unul politic si lipsit de argumente, cu toate acestea el mentinandu-si dorinta de dialog cu toate partidele, cu Guvernul si cu Presedintia, pentru…

- PSD va vota joi in plenul Parlamentului pentru prelungirea starii de urgenta cu 30 de zile, asa cum prevede decretul emis de presedintele Klaus Iohannis. Decizia a fost luata in sedinta de miercuri a Comitetului Executiv National al partidului. „Guvernul a ajuns intr-un punct critic, lucrurile nu mai…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca decretul privind prelungirea starii de urgenta, emis de presedintele Klaus Iohannis, nu tine cont de niciuna dintre solicitarile formulate de social-democrati, dar ca acestia vor alege, in Parlament, „o solutie responsabila”. „Este evident…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca toate partidele, cu exceptia PNL, au inteles sa se uneasca in Parlament si sa vorbeasca pe o singura voce atunci cand vine vorba de masurile urgente care se impun in sprijinul romanilor si al mediului de afaceri. „Astazi (marti – n.r.)…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, considera ca atacarea la Curtea Constitutionala a masurilor sociale si economice initiate de social-democrati si votate in Parlament loveste in romanii si in firmele romanesti care acum asteptau un sprijin real din partea statului. „PNL da astazi proba…

- In plina criza, cu Guvernul interimar al Romaniei aflat in autoizolare, președintele Klaus Iohannis l-a nominalizat tot pe Ludovic Orban sa formeze un nou Executiv. Sambata dimineata, cei 16 miniștri propuși de premierul desemnat au fost audiați in condiții speciale, prin videoconferința, pentru ca…

- Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook in care arata ca decizia primului-ministru desemnat, Florin Cițu de a-și depune mandatul demonstreaza, daca mai era nevoie, “iresponsabilitatea liderilor PNL”. “In plina criza generata de apariția coronavirusului, romanii…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca sustine „categoric” respingerea Ordonantei de urgenta privind alegerile anticipate si la Camera Deputatilor, precizand ca PSD va depune in Parlament un proiect de lege in care va prelua prevederile din ordonanta referitoare la diaspora.…