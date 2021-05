Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca, in opinia sa, actualul Guvern va rezista in functie "pana vor iesi romanii cu furcile si ii vor alunga". El considera ca in mod "categoric" romanii vor iesi in strada pentru a "indeparta" Executivul aflat in exercitiu.

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, il acuza pe presedintele Klaus Iohannis ca minte cand spune ca, din informatiile lui, doar Portugalia a depus pana acum Planul National de Redresare si Rezilienta la Bruxelles. Liderul social-democrat susține ca si Italia a depus marți planul sau, pe care l-a prezentat…

- Șeful Guvernului a declarat ca ministrul Ghinea a fost „o data sau de doua ori și a prezentat PNRR in comisii. Nu știu daca PSD poate sa-l cheme doar pe dl Ghinea in Parlament sa prezinte. (...) A fost in Parlament și a discutat in comisie, unde e normal sa discute”, adaugand ca „pana la urma vom discuta…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca are „detalii” din „ancheta de la SIIJ” privind renumararea voturilor de la Primaria Sectorului 1 si ca, de fapt, Clotilde Armand a pierdut alegerile. „Mai sunt 220 de saci de numarat, dar trendul electoral este unul foarte clar, se pare ca dl Tudorache a castigat",…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca in coalitia de guvernare exista "o criza de imaturitate politica". "Avem o criza de imaturitate politica (in cadrul coalitiei de guvernare - n.r.), e evident, de lipsa a oamenilor de stat si vad si in seara aceasta, toate discutiile sunt in jurul…

- Președintele social democraților, Marcel Ciolacu , a declarat ca PSD dorește modificarea Constituției in așa fel incat sa se poata organiza mai ușor alegeri anticipate. "Maine, daca sunt alegeri, PSD castiga alegerile. Nu cu 4 - 5 procente, detasat. Si ce faci in astfel de cazuri? Faci alegeri anticipate”.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a explicat ca termenul de sesizare a Curții Constituționale, pe Legea bugetului a expirat, dar specialiștii PSD vor analiza și daca vor exista elemente de ilegalitate, atunci Legea Bugetului va fi atacata la Curtea de Apel. Citește și: STUDIU - Ne bucuram…

- Președintele PSD, buzoianul Marcel Ciolacu, a transmis un mesaj pe pagina sa de facebook, dupa votul de azi prin care s-a adoptat eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari. „Astazi, majoritatea de dreapta a votat cu noduri in gat proiectul #PSD de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor.…