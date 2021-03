Stiri pe aceeasi tema

- George Simion , co-președintele Alianței pentru Unirea Romanilor, a discutat despre decizia pe care o va lua partidul in cazul in care PSD va iniția o moțiune de cenzura impotriva guvernului Cițu, scenariu tot mai probabil in aceasta sesiune parlamentara. Dupa moțiunea simpla inițiata impotriva ministrului…

- Marcel Ciolacu anunța o moțiune de CENZURA impotriva Guvernului Cițu. „Nimeni nu ia nici o masura” Marcel Ciolacu susține ca va fi depusa moțiune de cenzura impotriva Guvernului Cițu, in aceasta sesiune parlamentara. Cel mai probabil tema va fi legata de modul in care Guvernul gestioneaza pandemia de…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca va fi depusa moțiune de cenzura impotriva Guvernului Cițu, in aceasta sesiune parlamentara. Cel mai probabil tema va fi legata de modul in care Guvernul gestioneaza pandemia de Covid-19. Citește și: Decizie cu parfum de razboi economic: `scandalul…

- Parlamentul sloven s-a reunit luni pentru a dezbate o motiune de cenzura impotriva guvernului premierului conservator Janez Jansa, acuzat de opozitie ca profita de pandemia de coronavirus pentru a submina statul de drept, relateaza France Presse. "Sunteti aici pentru a alege intre o democratie autoritara…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a afirmat, sambata, ca motiunea de cenzura pe care PSD a anuntat ca o va depune in aceasta sesiune parlamentara are sase ”aproape zero” sa treaca. Orban a precizat ca motiunea este ”un exercitiu democratic”, dar ”sub nicio forma” nu va trece. Ludovic Orban, anunț…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi seara, la Antena 3, ca PSD va depune moțiune de cenzura in timpul acestei sesiuni parlamentare impotriva Guvernului Cițu. ”Cițu s-a dus la Bruxelles, unde i s-a spus ca este pe ultimul loc din Europa la deficit. PSD cand a plecat de la guvernare a lasat un…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca social-democratii vor depune la Parlament, in actuala sesiune parlamentara, o motiune de cenzura si vor incerca sa „creioneze” o majoritate pentru a rasturna actualul Guvern. „Avem aceasta obligatie din votul romanilor. Votul romanilor a fost foarte…

- Marcel Ciolacu a anuntat ca PSD va depune motiune de cenzura impotriva Guvernului Citu.Liderul Partidului Social Democrat a declarat la Antena 3 ca nu este exclusa ipoteza alegerilor anticipate.Cand depunem motiunea de cenzura, Doamne ajuta sa treaca. Daca trece motiunea, vom veni cu programul nostru…