O aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane asigura, marti, transportul in Republica Araba Egipt a 525.000 de doze de vaccin anti-COVID-19, produs de compania AstraZeneca, pentru gestionarea pandemiei in aceasta tara.



Potrivit unui comunicat al MApN, Romania a primit cererea de acordare a asistentei internationale din partea guvernului egiptean, prin activarea Mecanismului European de Protectie Civila, alaturandu-se, astfel, eforturilor europene si internationale de a sprijini Egiptul in lupta cu virusul SARS-CoV-2.



Dozele de vaccin sunt transportate…