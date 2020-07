Stiri pe aceeasi tema

- Politia a arestat 71 de persoane, inclusiv un britanic si un tunisian, dupa violentele izbucnite vineri seara la o noua manifestatie la Belgrad impotriva modului in care guvernul sarb a gestionat pandemia, a anuntat sambata politia, citata de France Presse și preluata de Agepres. „Printre cei arestati…

- Mii de manifestanti nemultumiti de modul în care autoritatile sârbe gestioneaza criza coronavirusului au manifestat joi seara la Belgrad, fara sa fie înregistrate incidente, dupa doua nopti de violente si ciocniri cu politia, scrie AFP.Presedintele sârb, Aleksandar Vucic,…

- Zeci de politisti si protestatari au fost raniti in manifestatiile care au avut loc in fata Parlamentului sarb si in apropierea primariei din orasul Novi Sad, dupa ce autoritatile si-au exprimat intentia de a reimpune carantina pe perioada weekend-urilor din cauza cresterii numarului de contaminari…

- Proteste violente au avut loc in capitala Serbiei, Belgrad, dupa ce presedintele Aleksandar Vucic a decis sa reimpuna starea de urgenta pe fondul pandemiei de coronavirus. Opozantii dau vina pe guvern si afirma ca oamenii nu trebuie sa sufere noi restrictii, a informat Mediafax. Conform news.ro, mii…

- Omenirea traieste astazi exercitarea punerii in practica a mult contriversatei si condamnatei „Teorii a conspiratiei”, dupa cum demonstreaza realitatea, atat de... reala. Strateg și analist militar de elita, generalul cu patru stele, Sir Richard Barrons, 61 ani, a fost - pana la trecerea sa in rezerva…